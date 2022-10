Ein Ort in Palma, der nach Yoga ruft, ist das ehemalige Fischerdorf Portixol. Hier hat die Ungarin Lilla Hevesi 2020 das Studio Yoga Mallorca ins Leben gerufen, um „Einheit für Körper und Geist” zu praktizieren. Das Studio befindet sich zwischen dem Strand von Portixol und dem neuen Hafen von El Molinar und beinhaltet auch ein Café, die Bar Vent. Die zertifizierte Yogalehrerin bietet eine Vielzahl an Kursen, abends sogar unter freiem Himmel direkt am Meeresstrand von Palma. Die Anmeldung sowie die Kommunikation werden komplett per WhatsApp und auf Spanisch abgewickelt, doch im Yogastudio selbst finden auch Stunden in englischer Sprache statt. Sobald ein Kunde Vorkasse geleistet hat, erhält er die Bestätigung mit allen Details und Ortskoordinaten für die gebuchte Yogastunde am Strand. Kurz vor Beginn zeigt ihm ein Foto den genauen Standort zusammen mit dem Namen der Yogalehrerin an; heute war dies: Mayte.

Die Sonne strahlt noch kräftig vom Himmel, als die Teilnehmer ihre mitgebrachten Handtücher am Strand neben dem Café Asaona zwischen den Touristen ausbreiten. Mayte, die junge durchtrainierte Katalanin erzählt, dass sie mit Yoga seit zehn Jahren viel in der Welt unterwegs ist und startet die Einstimmung mit langen Atemübungen. Einige wenige Frauen jüngeren Alters vertiefen sich in Maytes Anleitung und tauchen in die Stille ihres Atmens ein. Wind und Meer rauschen wie von fern, mitunter sind Möwenschreie und das Stimmengewirr der Umgebung zu vernehmen. Für Ungeübte erfordern die Yogapositionen konzentrierte Aufmerksamkeit, denn der Sand bietet nicht so viel Halt wie normaler Boden und die Feierabendstimmung am Strand ist rundum hörbar. Zur Entspannung hat die Yogalehrerin spanische Gitarrenmusik mitgebracht und widmet sich jeder einzelnen Teilnehmerin. Einige Übungen sind schwieriger als andere, aber auch für Anfänger wird der Yoga-Flow spürbar. Mit der letzten Yogapose, bei der man entspannt auf der Matte liegt, ruht man direkt im wunderschönen Sonnenuntergang. Wer belebte Natur, das Meer und Yoga an einem Sandstrand liebt, der ist bei Mayte und ihrem Konzept sehr gut aufgehoben.

Ein weiteres Yogastudio hat sich an dem neugebauten Hafen in El Molinar angesiedelt. Mit Yoga del Mar haben sich die beiden Deutschen Yasmin Schwarz und Nina Schweser 2021 ihren Traum erfüllt und sagen: „Wir wollen das Flair von Strandleben und Boho chic mit einem persönlichen und warmherzigen Ambiente verbinden.” Dabei bieten sie neben Yoga auch Massagen und Modewaren an. Über eine Terrasse vor dem Studio kommt man direkt in einen kleinen Saal, der in sanften beigen Tönen gehalten ist und Platz für bis zu zehn Leute bietet. Durch einen dahinter gelegenen Küchenraum gelangt man in einen einladenden Patio sowie einen Ausstellungsraum mit hipper Yogakleidung. Neben weiteren Massageräumlichkeiten befinden sich auch ein Bad mit Toilette. Die Kommunikation und virtuelle Buchung finden auf Deutsch statt. Die heutige Yogalehrerin Pia ist jedoch Schwedin und leitet die Stunde in Englisch. Nachdem sanfte Musik im Raum erklingt, gibt die Blondine einige spirituelle Erklärungen zum Thema der Übungen bekannt.

Der Schwerpunkt dieser Yoga-Session sind Hüftübungen, die spürbar lange gehalten werden sollen. Die Stunde beginnt mit einem Ritual zum Loslassen negativer Energien durch ein entzündetes Räucherbündel, um anschließend in Atemübungen zu münden. Die Teilnehmer zwischen Ende 20 und 30 sind sowohl männlich als auch weiblich. Sommerliche Temperaturen tagsüber haben den Raum erhitzt und die Brise, die durch die offenen Panoramfens-ter weht, ist eine Wohltat.

Die Schwedin ist eine erfahrene Yogalehrerin und leitet die Teilnehmer mit den entsprechenden Fachbegriffen durch die Übungen, sieht jeden Einzelnen und korrigiert auch Haltungen. Im Raum breiten sich Vertrautheit und Entspannung aus. Abschließend lässt Pia ein steinernes Glockenspiel erklingen und versprüht über allen Teilnehmern beruhigendes Lavendelöl. Die feuchten Tropfen sind eine willkommene Abkühlung auf den erhitzten Gesichtern. Die Session endet mit einem einstimmigen „Om” und jeder, der möchte, erhält ein Glas kalten Tee. Holistisch gestimmte Yogaliebhaber werden sich hier wohlfühlen.

Das Rialto Living mitten in Palmas Altstadt in der Nähe des Passeig de Borne ist eine wohlbekannte Adresse. Das schwedische Lifestyle-Geschäft bietet seit Mai dieses Jahres über Mallorca Yoga zweimal die Woche Yogasessions an. Über die Innentreppe des Einrichtungsladens gelangt man auf eine versteckte Dach-terrasse, die an Yoganachmittagen ausschließlich den Teilnehmern vorbehalten ist. Riesige Palmen spenden inmitten der drückenden Hitze genügend Schatten. Der schwedische Anbieter Anders Larsson ist seit vielen Jahren Yogalehrer und arbeitet zudem als Massagetherapeut. Er beschreibt sein Angebot bei Rialto Living so: „Traditionale Yogaposen werden mit funktionalen Übungen im skandinavischen Flair verbunden.” Ohne einführendes Stimmungsambiente beginnt Anders mit klaren Anweisungen, die acht Teilnehmer durch die einzelnen Übungen zu leiten. Die übliche Entspannungsmusik wird hier durch Umgebungsgeräusche ersetzt, denn der zwei Straßen entfernte Passeig de Borne klingt wie ein rauschender Wildwasserbach. Die zügige Durchführung der einzelnen Yogapositionen und Funktionsübungen verrät, dass die Teilnehmerinnen im Alter von 40 und 50 Jahren regelmäßig mitmachen. Der Ablauf wird sehr gut erklärt und einfache Bewegungen gehen ineinander über. Nach zirka 40 Minuten wird eine extensive Entspannungsphase angeboten und die Teilnehmerinnen versinken in einer wohligen Wärme, die durch die aufgeheizten Terrassensteine in der Matte hervorgerufen wird. Der Yogalehrer lässt diese Entspannungsphase mit einer kurzen Nackenmassage für jede Teilnehmerin ausklingen. Anschließend wird zur Erinnerung noch ein Gruppenfoto gemacht, das später alle per E-Mail erhalten. Wer an funktionalem Yoga ohne viel Schnickschnack interessiert ist, wird sich bei Anders im Herzen von Palma willkommen fühlen.