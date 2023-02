In Palma de Mallorca ist die Gastro-Messe Horeca an diesem Mittwoch zu Ende gegangen. Die Veranstaltung fand bereits zum sechsten Mal im Velòdrom der Inselhauptstadt statt. Wie in jedem Jahr drehte sich bei der Fachmesse alles rund um Hotel-, Gaststätten-, und Catering-Gewerbe.

Neben den knapp 120 Ausstellungsständen, an denen alle Neuheiten und Unternehmen der Branche vorgestellt wurden, fanden auch parallel Veranstaltungen wie Konferenzen, Verkostungen, Show-Cooking und Vorführungen statt. Insgesamt wurden auf der Messe 500 Marken repräsentiert. Die langen Besucherschlangen vor der Messe spiegeln das Interesse von Fachleuten und Studenten wider. Die Gastro-Journalistin Helen López, die sich auf Kakao und Schokolade spezialisiert, hielt einen Vortrag über „Neue Kombinationen mit mallorquinischen Produkten”, wie zum Beispiel Sobrasada mit Schokolade. Auf der Hauptbühne gaben sich bekannte Köche wie Koldo Royo, Igor Rodríguez, Marga Brunet, Rubén Novella, oder Kike Martí beimn Show-Cooking die Ehre. Der baskische Sternekoch und Inhaber des Restaurants El Txoko de Martin in Palma, Martín Berasategui, wurde am letzten Messetag mit einer speziellen Auszeichnung geehrt.