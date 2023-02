Dieses Jahr am 14. Februar wird es wieder romantisch. Anlässlich des Valentinstags, der auch als „Fest der Liebe” bekannt ist, werden auf Mallorca Blumen und Pralinen verschenkt, Zuneigung bekundet und sogar geheiratet. Während böse Zungen behaupten, dass dieses Datum ganz im Zeichen des Konsums steht und von Blumenverkäufern und Schokoladenherstellern erfunden wurde, geht dieses Brauchtum jedoch viele Hundert Jahre zurück. Denn: Der Valentinstag war der Legende zufolge der Gedenktag für den Bischof Valentin, der sich stets um die Verliebten kümmerte. Dabei bleibt allerdings offen, um welchen Geistlichen es sich genau handelt.

Wer seinem Partner oder Schwarm an diesem Datum eine Überraschung machen will, der hat auf der Insel verschiedene Möglichkeiten. Neben kleinen Aufmerksamkeiten wie frischen Rosen, die man zum Beispiel an Palmas Rambla findet, oder belgischer Schokolade, unter anderem in dem Feinkostgeschäft Bombonería Leonidas auf dem Passatge Santa Catalina de Sena in Palma, bieten zahlreiche Hotels exklusive Angebote zum Fest der Liebe an.

Das Castillo Hotel Son Vida bietet ein besonderes Valentinstags-Paket für Verliebte.

Im Castillo Hotel Son Vida können sich Verliebte im Rahmen des Valentinstags-Specials „Experiencia Champagne Valentine Deluxe” gleich drei Nächte in der Luxusunterkunft einquartieren. Empfangen werden die Gäste mit Blumenstrauß, Champagner und Früchten auf dem Hotelzimmer sowie einem Begrüßungscocktail in der hoteleigenen Bar Armas. Zudem ist in dem romantischen Paket noch ein mehrgängiges Abendessen, ein Brunch, Zugang zum Spa und ein Besuch in dem Atelier der mallorquinischen Juwelierin und Schmuckdesignerin Isabel Guarch enthalten. Der Transfer erfolgt in einer Limousine mit Chauffeur. Wer sich ein verlängertes Wochenende in dem Luxushotel gönnen will, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen: Das Paket schlägt mit 7200 Euro recht teuer zu Buche. Das Hotel Iberostar Selection Llaut in Palma bietet Paaren ebenfalls die perfekten Rahmenbedingungen für romantische Stunden zu zweit. Das Angebot „Romantic Spa und Lunch” beinhaltet eine 25-minütige Massage, Zugang zum Spa-Bereich sowie ein Drei-Gänge-Lunchmenü. Eine Person zahlt 88 Euro, für zwei Gäste ist das Paket für 176 Euro buchbar. Auch das Can Bordoy hat sich etwas Besonderes für Verliebte einfallen lassen. Die Luxusunterkunft, die erst kürzlich als eines der besten „All Suites Hotels weltweit” ausgezeichnet wurde, lädt zum romantischen Frühstück im Bett ein. Am 14. Februar wird im hoteleigenen Restaurant Botànic zudem ein exklusives, mehrgängiges Valentinstagsmenü angeboten.

Frühstücken im Bett ist im Luxushotel Can Bordoy möglich.

Im Restaurant Schwaiger Xino’s können sich Verliebte bei einem mehrgängigen Menü in Stimmung bringen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem lauwarmes Carpaccio mit Basilikum und rotem Thunfisch, Tatar vom Black Angus mit Kartoffelrösti und Lachskaviar sowie marinierte Poulardenbrust im Salzteig gegart, mit feiner Pasta in Parmesansoße und Trüffeljus. Das Menü schlägt mit 65 Euro pro Person zu Buche. Reservierungen werden empfohlen.

In Palmas Meeresstadtteil Portixol wirbt das Restaurant Mola Italia vom 9. bis 12. Februar mit einem „Menü für Verliebte”. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Risotto mit Ziegenkäse, Rucola und Ofentomate, Wolfsbarsch mit Karotten-Tagliatelle und wildem Brokkoli sowie Canneloni gefüllt mit Kaffeemousse und Orangen-Salat. Das Menü kostet 48 Euro pro Person.

Das Restaurant Mola Italia lädt zum romantischen "Menü für Verliebte".

Doch nicht nur kulinarisch wird auf der Insel zum Fest der Liebe einiges geboten. Wer seinen Partner oder Schwarm mit einer aufreizenden Tanzeinlage beeindrucken will, hat die Möglichkeit, einen speziellen Kurs bei der Tanzschule Pole & Dance Mallorca zu belegen. Dort werden alle Teilnehmer in die Kunst des Striptease und erotischen Lapdance eingeführt. Eine Stunde kostet 29 Euro pro Person.

Weniger beweglich, dafür allerdings wesentlich entspannter geht es in den arabischen Bädern Hammam al Ándalus in Palma zu. Die über 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten verfügen über verschiedene Bereiche, in denen das Zusammenspiel von Licht, Geräuschen, Aromen und Texturen eine besondere Atmosphäre schaffen. Zum Valentinstag gibt es auf verschiedene Anwendungen und Massagen zwischen 15 und 20 Prozent Rabatt.

Die arabischen Bäder in Palma bieten diverse Angebote für gemeinsame Stunden zu zweit.

Wer schon immer einmal die Inselhauptstadt Palma von seiner romantischen Seite kennenlernen wollte, hat dazu vom 10. bis 14. Februar jeweils zwischen 18 und 20 Uhr die Gelegenheit. Pekes Mallorca Tours nimmt seine Gäste mit auf die etwas andere Stadtführung „Amores y Desamores”. Wie der Name schon erahnen lässt, geht es bei dem Rundgang um Liebesgeschichten an bedeutsamen Gebäuden und Ecken der Inselhauptstadt – mit und ohne Happy End. „Nicht immer ist die Liebe rosarot, es gibt auch graue und sogar düstere Zeiten”, erklärt Fremdenführer Pedro Sancho. Mithilfe von Liebesanekdoten werden zudem die verschieden historischen Epochen nähergebracht.