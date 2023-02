Pizza gilt als eines der beliebtesten Gerichte weltweit. Kein Wunder also, dass auch auf Mallorca die Pizzerien wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Auswahl der gastronomischen Angebote aus Italien ist groß. Experten sagen, dass das Geheimnis dieses köstlichen Gerichts im Teig liegt, egal ob es sich um einen dünnen, hausgemachten, italienischen Teig oder um die modernen Varianten handelt. Wie jedes anständige Essen hat auch die Pizza einen eigenen Tag, und zwar den 9. Februar, der als Weltpizzatag gefeiert wird. Doch wo gibt es die beste Pizza auf der Insel? Leser der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora haben in den sozialen Netzwerken abgestimmt.

Als eine der beliebtesten Adressen gilt die Pizzeria L'Artista, die auf neapolitanische Küche spezialisiert ist. Dort findet man sowohl Pizza und Pasta als auch typisch italienisches Gebäck auf der Speisekarte. Hervorzuheben ist auch die Pizzeria Il Forno A Legna. Diese Pizzeria hat sich mit gleich drei Standorten in der Inselhauptstadt etabliert. Ein Restaurant befindet sich auf der Einkaufsstraße Blanquerna, eines in Palmas Vorort Establiments und ein drittes an der Playa de Palma. Unter den Empfehlungen in Palma ragen die Qualität der Gerichte von La Greppia (Carrer Saridakis 2 und Paseo Mallorca 30), einem Restaurant mit mehr als einem Jahrzehnt Geschichte, oder Arte Pizza (Carrer Ramón y Cajal 13, Palma) heraus. Die Pizzen können auch zum Mitnehmen oder über die Lieferapp Glovo bestellt werden.

Wer eine moderne Interpretation von Pizza sucht, wird im Santa Chiara (Carrer Blanquerna, Palma) fündig. Auch die Lokale Los Dos Hermanos (Carrer de la Reina Maria Cristina), Mozzatura (Carrer Ciutat de Quilmes, 10), Sa Ximbomba (Camí dels Reis, 50) oder Il Tano in Santa Catalina, Il Colosseo in Can Pastilla und die Pizzeria Mozzarella in Son Ferriol sind gute Möglichkeiten, die italienische Delikatesse zu genießen.

Auch außerhalb der Inselhauptstadt wird man fündig. Zu den Favoriten der Ultima-Hora-Leser gehört Bacan Pizza, ein Restaurant in Campanet, das Pizzas mit traditionellen und "gewagten" Zutaten anbietet. Dort kann zwischen verschiedenem Teigsorten gewählt werden. In Santa Maria del Camí sind die Pizzerien Sa Sini und Fellini empfehlenswert. In der Gegend von Marratxí zeichnet sich Limoncello (Camí de N'Olesa, 48, Sa Cabaneta) durch seine mehr als zehnjährige Erfahrung aus.

In Algaida wird die Pizzeria Il Pellegrino empfohlen und in Inca kann man den Pizzatag im Restaurant Vetro feiern, wo es auch eine umfangreiche Speisekarte mit vielen anderen Optionen gibt. Im Molí de Montuïri können Sie Pizza mit dünner Kruste genießen, ebenso wie in der Trattoria de Galilea, die zusätzlich einen atemberaubenden Blick auf die Berge bietet. Und wenn es um die Größe geht, empfehlen die Leser Can Tomassini in Sineu. Weitere beliebte Adressen sind Ecco Mi Pizza in Alcúdia und Ca s'Arquitecte in Sencelles. Wir wünschen "Buon appetito!"