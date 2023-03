Das emblematische Restaurant Ca n’Eduardo, das sich an der Fischhandelsbörse Llotja de Peix in Palma befindet, feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde das Lokal bereits 1943 von der Familie Carrasco. Hinter dem Herd hat neuerdings der mallorquinische Chefkoch Pedro Mesquida Stellung bezogen.

Auf der Speisekarte stehen vor allem mediterrane Gerichte im Vordergrund. Der Gast hat unter anderem die Wahl zwischen fangfrischem Fisch wie Seezunge, Kabeljau, Lachs, Wolfsbarschfilet, gegrillter Hummer mit Spiegeleiern und Pommes, Medaillons vom Seeteufel, Meeresfrüchte sowie diversen Reis- und Paellagerichten. Das Restaurant Ca n’Eduardo legt neben der Verwendung von lokalen Produkten und Nachhaltigkeit auch großen Wert auf Tradition. Der Manager des Lokals, Jonny Moloney, erklärt: "Viele Gerichte stehen schon seit vielen Jahren auf der Speisekarte, wie zum Beispiel unsere Paella-Kreationen. Wir versuchen stets altbewährtes und neue kulinarische Einflüsse zu kombinieren." Wer dort einkehrt, hat zudem einen Panoramablick auf die Bucht von Palma samt Kathedrale. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.caneduardo.com.