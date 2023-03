Die bekannte Kakaoaufstrichmarke Nutella hat eine limitierte Auflage ihrer 700-Gramm-Gläser herausgebracht, auf denen Fotos von 15 außergewöhnlichen Orten in Spanien zu sehen sind. In einer Pressemitteilung der Firma Ferrero wurde die neue Marketingkampagne mit dem Titel "Lo bueno lo tenemos en casa" vorgestellt, was im Deutschen übersetzt so viel bedeutet, wie "Die guten Dinge liegen oft vor der eigenen Haustür". Die Initiative soll den lokalen Tourismus fördern, indem sie daran erinnert, dass man nicht weit reisen muss, um einzigartige Erfahrungen zu machen. Zudem lädt sie die Konsumenten dazu ein, die Schönheit Spaniens in ihrer direkten Umgebung zu entdecken.

Zu den 15 ikonischen Orten gehört auch der Port de Sóller. Das Orangental im Norden der Insel gilt als einer der schönsten Orte auf Mallorca und besteht zum einen aus dem historischen Dorf Sóller, das mit seinen engen Kopfsteingassen zu verträumten Spaziergängen einlädt. Wenn man die Orangenhaine entlang zum Meer fährt, erreicht man zum Anderen den am Strand gelegenen Ort Port de Sóller mit seinem runden Naturhafen. Dieser malerische Anblick ist nun auf den Nutella-Gläsern zu bestaunen und in den üblichen Verkaufsstellen erhältlich. Zu den insgesamt 15 emblematischen Orten, die man auf den Nutella-Gläsern sehen kann, gehörne unter anderem die Puerta de Alcalá (Madrid), der Naturpark Bardenas Reales (Navarra), das Dorf Begur (Girona), El Bufadero de La Garita (Las Palmas) und der Naturpark Torrevieja (Alicante).