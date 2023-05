Der Küstenort Port de Sóller lockt alljährlich Urlauber und Einheimische in das nordwestliche Tramuntana-Gebirge. So lässt unter anderem die historische Bahn täglich Besucher in das Hafenörtchen strömen. Wer am späten Vormittag aus der Inselhauptstadt Palma losfährt, trifft dort pünktlich zum frühen Mittagessen ein. Das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen. An der Hafenpromenade laden zahlreiche Restaurants und Bars zur Einkehr ein.

Für den ersten Kaffee des Tages samt einem belegten „Bocadillo” empfiehlt sich zum Beispiel das Petit Café. Auf der Speisekarte stehen belegte Baguettes mit hauseigenem Dressing, Salate, gefüllte französische Crepes und diverse Kaffeespezialitäten. Bekannt ist das Lokal auch für seinen „Frozen Yoghurt”. Das cremige weiße Softeis kann beliebig mit Toppings wie frischen Früchten, Schokolinsen oder Sirups verziert werden. Alle Snacks und Getränke gibt es auch „to go”.

Schlendert man auf die andere Seite der Hafenpromenade, erreicht man am südlichen Ende des Es-Repic-Strandes das Patiki Beach . Das kleine, aber feine Lokal spricht wegen seines „Chiringuito”-Strandkiosk-Charakters vor allem Familien mit Kindern und junge Paare an. Während die Erwachsenen essen, können die kleinen Gäste ausgelassen am Strand spielen. Mit seiner Ausstattung im Bohème-Stil fällt es direkt ins Auge: Holzmöbel, Korbleuchten und zahlreiche Pflanzen umgeben das Lokal. Dank der offenen Küche kann man sogar bei der Zubereitung der Speisen zuschauen. Dabei stehen frische, saisonale und lokale Produkte im Vordergrund. Serviert werden unter anderem hausgemachte Chorizo-Wurst mit ge-schmorter Paprika, Hummus mit Kräutersalat, geröstetes Sauerteigbrot mit Olivenöl und Wassermelonensalat mit cremigem Feta, Pfirsichen und Kräutern. Das Restaurant ist hauptsächlich tagsüber geöffnet.

Nur wenige Meter weiter befindet sich das Restaurant Es Canyis . Besondere Anlässe wie Geburtstage oder Hochzeiten werden von Einheimischen gerne dort gefeiert. Im ersten Stock befindet sich eine private Lounge mit größerer Fläche für solche Familienfeste. Vor allem in den Sommermonaten genießen aber auch Urlauber aus aller Welt die mediterranen Gerichte. Erst kürzlich wurde das Restaurant vom Guide Michelin empfohlen. Die Terrasse am Rande des Strandes bietet Platz für 70 Personen und überzeugt mit einem Panoramablick auf die Bucht von Sóller. Zu den kulinarischen Spezialitäten zählen unter anderem der Langusten-Eintopf nach menorquinischer Art sowie die Fischpfanne Zarzuela.

Eine gute Paella gehört für viele Urlauber zu einem gelungenen Spanien-Aufenthalt dazu. Das valencianische Reisgericht in den verschiedensten Variationen lässt sich unter anderem im Restaurant Las Olas genießen. Das Lokal existiert schon seit über 25 Jahren und wird von der mallorquinischen Familie Vicens betrieben. In der Küche dominieren Produkte von Landwirten aus der Umgebung sowie der Tagesfang der örtlichen Fischer, zubereitet auf dem Grill oder im Ofen. Eine weitere Spezialität des Hauses sind neben der hausgemachten Paella auch die „Caldereta de langosta” (Auflauf mit Langusten).

Gleich nebenan befindet sich das El Sabor. Tapas werden hier großgeschrieben: Neben Klassikern wie den spanischen Kartoffelecken „Patatas Bravas” , Tintenfischringe an Zitronenaoili oder gefüllte Kroketten gibt es auch Eigenkreationen wie vegetarische Falafel, Thunfisch-Tartar mit Mango und Avocado oder Gambas mit Sweet-Chilli-Sauce. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt es sich vor allem am Wochenende, einen Tisch zu reservieren.

Im ehemaligen Fischerviertel Santa Catalina reihen sich mehrere Lokale aneinander, die bereits seit Jahrzehnten existieren. Eines davon ist das Restaurant El Pirata. Schon in den 1960er Jahren bei Fischern und Matrosen der Marinebasis beliebt, stehen dort auch heutzutage kulinarische Köstlichkeiten aus dem Mittelmeer im Fokus. Auf der Speisekarte finden sich fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte sowie eine Auswahl an spanischen Tapas. Die Innenausstattung erinnert an eine Seeräuberspelunke, und auch von außen macht das Restaurant mit einer Totenkopfflagge seinem Namen alle Ehre.

Das Restaurant Suculenta befindet sich am Yachthafen von Port de Sóller und wurde 2021 eröffnet.

Das im Yachthafen gelegene Lokal Suculenta wiederum gehört eher zu den jüngeren gastronomischen Adressen. Eröffnet wurde es im Sommer 2021. Obwohl das Restaurant noch als Newcomer gilt, wurde es bereits vom Luxus- und Lifestyle-Reisemagazin Condé Nast Traveler zum „place to be” auf der Insel ernannt. Auf der Speisekarte des baskisch-mallorquinischen Chefkochs Guillermo Moyá Igarza stehen traditionelle mediterrane Gerichte mit internationalen Einflüssen vor allem aus der französischen und provenzalischen Küche. Grundlage des Angebots sind Fisch, Meeresfrüchte und lokale Produkte. Auch die in Sóller typische Rote Garnele wird dort in verschiedenen Varianten serviert.

Die Minibar ist nicht nur bei Urlaubern beliebt, sondern gilt unter "Locals" als beliebter Treffpunkt.

Wer den Tag entspannt ausklingen lassen will, der sollte in der Minibar zum Cocktail einkehren. Von Ende Mai, Anfang Juni an kann man dort von der Lokalterrasse am Strand aus gemächlich zuschauen, wie die rötlich-gelbe Sonne abends im Mittelmeer versinkt. Dazu gibt es eine Auswahl unterschiedlichster Cocktails, Gin-Tonics und Longdrinks. Als Appetizer oder für den kleinen Hunger hat der Gast die Wahl zwischen Nachos (mit oder ohne mallorquinischer Sobrassada-Wurst und mit Käse überbacken), die Pizza-Alternative Pinsas, Hot Dogs und Sandwiches. Während der Sommermonate gibt es in der Minibar passend zum Sundowner Live-Musik. Auch Straßenmusikanten lassen sich dort häufig nieder.