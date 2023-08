Die Weinlese auf Mallorca hat begonnen und so wurde am Dienstag die Traubenernte mit einem traditionellen Frühstück eingeläutet. Pünktlich um 09.30 Uhr ging es auf der Finca Son Llompart in Santa Eugènia los: Der Geschäftsführer der Bodega Macià Batle, Ramón Servalls, und der Inhaber Sebastiá Rubi begrüßten zahlreiche Freunde des Hauses auf dem Gelände, das zu der beliebten Bodega gehört.

Inhaber Sebastià Rubí (l.) und Macià-Batle-Chef Ramón Servalls (r.) im Weinfeld.

Es wurde ordentlich aufgetischt: von spanischen Oliven bis hin zu diversen Käse- und Wurstsorten war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die typische Wurstart "Camaiot" wurde von den Gästen verspeist. Im MM-Gespräch berichtete Servalls, dass um die 90 Personen kamen und eine lockere, ausgelassene Stimmung herrschte. Auch für mallorquinische Musik wurde gesorgt: Die Gruppe "Ben Trempats" war vor Ort und spielte in gemütlicher Runde ihre Lieder vor, zu denen geklatscht und gesungen wurde. Für die Gäste gab es sogar einen angefertigten Strohhut mit der Aufschrift der Bodega "Macià Batle". Diese lägen aufgrund der Hitze immer für Besucher der Bodega bereit.

Das Event ist nur für geladene Personen und Freunde gedacht und findet einmal jährlich zu Beginn der Weinlese statt. Dabei werden die Gäste von Servalls in die Weinfelder begleitet, um sich vom guten Zustand der Reben selbst zu überzeugen und die ein oder andere saftige Traube zu verkosten. Auf der Bodega werden weiße Trauben geerntet, um später daraus den beliebten "Blanc de Blancs" herzustellen.

In den ersten Tagen der Lese konnten Freunde und Erntehelfer bereits knapp ein Viertel aller zu erntenden Trauben einsammeln. Doch die diesjährigen Bedingungen für die Gewächse waren aufgrund der Dürre ein Problem. Der Geschäftsführer von Macià Batle betont: "das Problem besteht darin, dass die Trauben nicht das Gewicht haben, das sie haben sollten, und obwohl es keinen Mangel an Produktion gibt, macht sich das in den geernteten Kilos bemerkbar". Nichtsdestotrotz wird die Weinernte laut Servalls in diesem Jahr positiv ausfallen: "Wir erwarten ein Jahr voller Qualität und Quantität".

In Bezug auf das Sturmtief Betty erläutert Servalls: "Die starken Regenfälle am Sonntag, die in diesem Gebiet durchschnittlich etwa vierzig Liter Wasser pro Quadratmeter hinterlassen haben, waren für uns eine gute Nachricht. Dies hat dazu beigetragen, dass wir den Wassermangel, unter dem wir litten, überwinden konnten. Dieser Zustand wird auch für die späteren Sorten sehr positiv sein, da sich die Pflanzen von dem Durst der letzten Monate erholen können". Die Veranstaltung war für Rubi und Servalls ein voller Erfolg. Geschäftsführer Servalls betonte zufrieden: "Wir haben viel gelacht, gesungen und gegessen".