Körper und Geist in der Natur in Einklang bringen und Gleichgesinnte kennenlernen: Das steht beim Yoga del Mar Spirit Festival auf Mallorca im Vordergrund. Veranstaltet wird das Event zum ersten Mal vom 21. bis 24. September von der Yogaschule Yoga del Mar, die sich in Palmas Vorort Portixol befindet. Das Festival findet auf dem Gelände des Landgutes Can Torna in Esporles statt. Dabei handelt es sich um einen familiengeführten Betrieb, der seit Generationen eine typisch mallorquinische Finca beherbergt und für das Festival einige Zimmer zur Verfügung stellt. Zudem stehen mehrere luxuriöse Zelte, ausgestattet mit Juteteppichen, Matratzen und Licht auf dem Festivalgelände zur Verfügung.

Ein Teil der Ticketpreise kommt der Organisation Cleanwave Foundation zugute. Die Initiative setzt sich für einen plastikfreien Lebensstil ein. Im Rahmen des Projektes MedGardens sollen Unterwasserwälder im Mittelmeer bis 2030 wieder regeneriert werden. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen unter anderem Yoga- und Meditationseinheiten, Massagen, Konzerte, Workshops und Aktivitäten für die kleinen Gäste, wie zum Beispiel Kinderyoga, Mandalas basteln oder ein Capoeira-Kurs. Auch bekannte Künstler und Lehrer aus der Yoga-szene werden auf dem Festival sein. Dazu zählen unter anderem Sam Garrett, Mose, Kevin James, Carroll, David Lurey und Krishnatakis. Auf dem Festival wird es Essenstände mit vegetarischen und veganen Speisen geben und einen Markt mit Yogakleidung, Schmuck sowie besonderen und nachhaltigen Produkten von der Insel. Yoga del Mar wurde im Juli 2021 von Nina-Gyana Schweser (r.) und Yasmin Schwarz gegründet. Yoga del Mar wurde im Juli 2021 von Nina-Gyana Schweser und Yasmin Schwarz gegründet. Zuvor hatten sich die beiden Frauen in einem Yogastudio kennengelernt, in dem sie auch arbeiteten. „Wir hatten beide die Vision, etwas Eigenes zu schaffen, und das am besten direkt am Meer”, erklärt Yasmin Schwarz. Diesen Traum konnten sich die beiden mit ihrer eigenen Yogaschule in erster Uferlinie erfüllen. „In unserem Studio bieten wir eine Plattform für Yogalehrer, Massagetherapeuten und Künstler aus der ganzen Welt, die Mallorca als ihre Heimat gewählt haben. Yoga del Mar ist mehr als ein Yogastudio, es ist ein Zuhause für Körper, Geist und Seele. Es ist ein Lebensstil, der für Kreativität, Bewusstsein, Gemeinschaft und die Liebe zu dieser Insel und dem Meer steht.” Mehr Infos rund um das Festival gibt es auf yogadelmar.es.