Märkte auf Mallorca sind eine Welt für sich, Prädikat: Unbeding sehenswert! Und jeder ist anders. Beispiel Palma: In der Hauptstadt der Balearen gibt es die schnieken Markthallen des Mercat de l'Olivar und in Santa Catalia ebenso wie den authentischen Markt in Palmas Stadtviertel Pere Garau. Bereits um kurz nach neun Uhr stehen die Menschen dort auf dem kleinen Marktplatz Schlange. Buntes Gemüse und Obst türmen sich auf den Verkaufsständen. Auch saisonale Erzeugnisse wie Oliven oder Pilze sind hier besonders günstig.

In der angrenzenden Markthalle des Mercat de Pere Garau herrscht ebenfalls schon in den Morgenstunden Trubel. Die Verkaufshalle wurde erst vor kurzem renoviert und lockt seine Gäste mit frischen Inselprodukten. Traditionelle Bäckereien, Fleisch- und Fischstände sowie Feinkostlädchen bereiten sich auf den Tag vor. Dank der Modernisierung des Mercat de Pere Garau erhofft sich Marktleiterin Paquita Bonnín in Zukunft vermehrt jüngere Leute anzuziehen. „In den vergangenen Monaten hat sich in der Markthalle einiges getan. Es gibt zwei neue Imbisse mit mallorquinischen Speisen, einen weiteren Feinkostladen, zwei Bars und ein Immobilienunternehmen”, so die Mallorquinerin.

Schlendert man durch die engen Gänge, läuft einem schnell das Wasser im Mund zusammen: Prall gefüllte Sobrassada-Würste hängen von der Decke, auf der Theke ist fangfrischer Fisch ausgelegt. Wer keine Lust oder Zeit hat selber zu kochen, kann sich mit mallorquinischer Hausmannskost eindecken. Zu den Spezialitäten zählen der spanische Kartoffelsalat „Ensadilla”, der gerne mit Hackfleischbällchen („Albóndigas”) gereicht wird. Auch warme Eintöpfe, Brathähnchen, Paella oder gebratene Innereien („Frit Mallorqui”) stehen auf der Speisekarte. Außerdem gibt es ein täglich wechselndes Menü, das aus zwei Gängen besteht, für 8,20 Euro.

In dem traditionellen „Forn” gleich nebenan kann sich der Besucher mit Backwaren verwöhnen lassen. Angeboten werden das Kartoffelküchlein Coca de Patata, der mallorquinische Mandelkuchen Gató de Almendras oder Cuartos embetumats. Dabei handelt es sich um einen Biskuitkuchen, der wahlweise mit Pudding oder Buttercreme gefüllt ist.

Doch nicht nur frische Lebensmittel werden auf dem Markt angeboten. Nur wenige Meter weiter hat sich das Immobilienunternehmen Illes House Real State SL niedergelassen. „Zu unserem Kundenstamm zählen Residenten oder Einheimische”, erklärt die Maklerin. Außerhalb der Markthalle warten einige Tiere auf einen neuen Besitzer. Neben Nutztieren wie Hühner gibt es auch exotische Vögel, Hasen und Meerschweinchen käuflich zu erwerben. Nebenbei ist der Markt in Pere Garau auch für seine große Auswahl an Blumen, Pflanzen und Kräutern bekannt. Zudem können sich Besucher Blumensträuße für jeden Anlass binden lassen.

Ausländische Urlauber sind, anders als in den Markthallen in Santa Catalina oder am Mercat de l’Olivar im Zentrum, weniger anzutreffen. Stände mit Austern, Champagner oder Sushi sucht man hier vergeblich. Paquita Bonnín weiß: „Hier kaufen die Anwohner aus der Nachbarschaft ein. Auf unserem Markt gibt es die frischesten Produkte zu einem erschwinglichen Preis.”