Etwas versteckt liegt der Laden von Annhild Ellwanger im Industriegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça im Südwesten Mallorcas. Ist der Besucher erst einmal die schmale Treppe hochgestiegen, wird er von modernen Dekogegenständen, Möbeln und momentan eben zahlreichen Weihnachtsartikeln empfangen. „In der Nachbarschaft gibt es viele Einrichtungsgeschäfte. Doch wir bieten individuelle Beratung und aufwendige Handarbeit”, sagt Ellwanger. Die gelernte Floristin hat einen Nischenplatz im umkämpften Inneneinrichtungssegment gefunden. „Wenn ein Kunde eine bestimmte Farbe oder Textur einer Tischdecke haben will, ordern wir es. Auch frische, lange haltende Blumen bestellen wir für Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern”, so die Wahlmallorquinerin. Denn viele Kunden wollen weder auf Mallorca noch in der alten Heimat auf typische Dekoartikel verzichten. „Dann verpacken wir zum Beispiel den handgearbeiteten Adventskranz vorsichtig in einen Karton, und er kann auf Reisen gehen.”

So landen auf Mallorca hergestellte Accessoires nicht selten im österreichischen Alpenland oder an der deutschen Nordseeküste im Zweit- oder Drittwohnsitz der anspruchsvollen Kunden. Mit diesem Geschäftsmodell haben sich die Deko-Queen und ihr Team einen Namen gemacht. Auch das Einrichten von Wohnungen oder Villen, die zum Verkauf stehen, gehört dazu. „Wir haben den Blick dafür, was Kauf-interessierte anspricht und gruppieren Kerzen, Vasen und Geschirr und auch Tisch und Stuhl so, dass es das Auge als harmonisch wahrnimmt", sagt die Geschäftsführerin. Da werde schonmal das Zentimetermaß ausgepackt, damit alles stimmig sei, erklärt sie. „Wenn die Käufer sehen, wie professionell wir arbeiten, entsteht schnell eine Verbindung: Meine Kundinnen sind meine Freundinnen", sagt Annhild Ellwanger und lacht In Inca hat unterdessen vor kurzem die Mallorquinerin Silvia Piris in Inca ihren Concept-Store Vaive offiziell eröffnet. In dem Laden stehen recycelte Möbel und modische Secondhandkleidung im Vordergrund. „Wir versuchen, jedem Gegenstand in unserem Laden noch einmal ein zweites Leben einzuhauchen", erklärt Piris. Dabei gibt es echte Schmuckstücke von hochwertigen Modelabels wie Dior, Valentino oder Armani käuflich zu erwerben. Unterstützt wird die Insulanerin bei ihrem Vorhaben von Araceli Ramis, die ihr bei der Restaurierung von alten Möbelstücken, Dekoration und Kleidung zur Seite steht.Nebenbei ist Silvia Piris auf der Insel als Interiordesignerin tätig und besucht ihre Kunden auch im vertrauten Eigenheim. Der Concept-Store Vaiven ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags zwischen 10 und 18.30 Uhr. Sonntags und montags ist das Geschäft geschlossen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.silviapiris.com