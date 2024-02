Eines der berühmtesten Gerichte der Welt ist zweifelsohne die Pizza. Von klassischen italienischen Rezepten bis hin zu innovativen Kombinationen aus lokalen Produkten hat jede Pizzeria ihre eigene Geschichte zu erzählen. Auch auf Mallorca gibt es zahlreiche Restaurants, an denen man das belegte Fladenbrot genießen kann. Anlässlich des Internationalen Tages der Pizza, der immer am 9. Februar gefeiert wird, hat die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ihre Leser gefragt wo sie am besten mundet. Eine Auswahl.

Zunächst geht es in die Inselhauptstadt Palma: Bei einer der am häufigsten erwähnten Pizzerien, handelt es sich um die Restaurantkette L'Artista. Auf der Speisekarte findet der Gast neben einer Auswahl an verschieden Pizzen auch typisch sizilianische Klassiker, wie die mit Reis und Ragout gefüllten "Arancino". Des Weiteren stehen zahlreiche Pastagerichte zur Auswahl. Eine klassische Pizza Margherita kostet dort 12 Euro.

Eine weitere viel besprochene Option ist das Restaurant Il Forno a Legna. Mit mehreren Lokalen auf der Insel konzentriert sich sein Angebot auf die Förderung der Einfachheit der italienischen Küche und preist seine authentische Pizza nach neapolitanischer Art an. Die Pizza wird frisch im Steinhofen zubereitet. Auch Mozzatura ist ein beliebtes und oft erwähntes Restaurant. Auf der Speisekarte stehen unter anderem klassische Pizzavarianten wie Margherita, 4 Formaggi, Thunfischpizza oder Calzone. Das Restaurant ist aber auch für seine frittierten Calzone und Pizza-Sandwiches bekannt. Die Preise für eine Pizza liegen zwischen 8,50 und 16 Euro. Andere Restaurants, die ebenfalls gute Bewertungen von Internetnutzern erhalten haben, sind 500 Grados und Los Dos Hermanos. Auch die Pizzeria NAP in Palmas Gastro-Viertel Santa Catalina überzeugte die Leser.

Doch auch außerhalb von Palma kommt jeder Pizzaliebhaber auf den Geschmack. Ein beliebtes Restaurant ist Bacán Pizza de Autor in Campanet. Dort gibt es neben verschiedenen Pizzagerichten und Empanadas auch hausgemachtes Tiramisu. In Alaró befindet sich das Restaurant La Bufala. Dort ist vor allem der knusprige Teig ein Markenzeichen des Lokals. Im Küstenort Port de Sóller ist vor allem die Pizzeria Bellame beliebt. Dort findet der Gast verschiedene Pizza- und Pastagerichte, die im Steinofen zubereitet werden. Der Preis für eine Pizza liegt zwischen 9 und 13 Euro.

Die Pizzeria Il Pellegrino in Algaida hat es ebenfalls geschafft, mehrere Kunden zu begeistern, ebenso wie die Pizza Chento in Manacor. Wenn es hingegen um die Größe geht, ist Can Tomassini in Sineu der beste Ort, um eine Pizza zu genießen.