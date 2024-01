Ein Frühstück wie im Paradies: Der Duft von geröstetem Kaffee, frischem Brot und einer salzigen Meeresbrise liegt in der Luft. Auf der Terrasse ist das Rauschen der Wellen zu hören, das Sonnenlicht glitzert auf dem Wasser und setzt leuchtende Akzente. Wie schön es ist, jetzt das Gesicht in die wärmende Sonne zu halten und den ersten Schluck heißen, frischen Kaffee aus der Tasse zu genießen. So kann der Tag losgehen! Und das geht auf Mallorca auch im Winter! MM verrät drei besondere Tipps.

Hotel Nixe Palace Warum nicht gleich da anfangen, wo sich bereits Grace Kelly und Rita Hayworth wohlgefühlt haben? Die Rede ist vom Fünf-Sterne-Hotel Nixe Palace an der Cala Major. Die Luxusherberge bietet ein riesiges Frühstücksbuffet, bei dem im Winter nicht einmal reserviert werden muss. Perfekt für all diejenigen, die dem Lärm des Straßengewirrs etwas entfliehen und Erholung in Ruhe und Meeresrauschen suchen. Kulinarisch werden keine Wünsche offen gelassen. Dieser Ausblick im Hotel Nixe Palace hat einst auch Grace Kelly gefallen. Ob süß, salzig, deftig, pikant, es ist alles dabei. Ein besonderes Highlight ist eine Zusatzkarte, bei der sechs Eiergerichte nach Gusto bestellt werden können. Wie zum Beispiel Benedictine Marinero (Toast, pochiertes Eier, marinierter Lachs und Kräutersauce). Atemberaubend ist der Blick von der Terrasse auf die Bucht von Cala Major, die dem Hotelgast direkt zu Füßen liegt. Montag bis Sonntag von 7 bis 10.30 Uhr, 28 Euro pro Person. Empfehlung: Pancakes mit Schokosauce. Heizstrahler stehen zur Not bereit! Ähnliche Nachrichten Sturm auf Mallorca: Das sind die besten Indoor-Aktivitäten auf der Insel Hotel Es Príncep Luxuriös und gehoben geht es auch auf der großen Dachterrasse im fünften Stock des Es Príncep am Carrer Bala Roja zu. Das Fünf-Sterne-Hotel bietet zwar kein Buffet, dafür hat man jedoch eine große Auswahl à la Carte und somit die Qual der Wahl. Zwischen Brotkörbchen, Zimtschnecken und Bowls stehen verschiedene Tostadas bereit. Zum Beispiel mit pochiertem Ei, Spinat, geräuchertem Lachs und Sauce hollandaise. Dazu ein Glas frischer Orangensaft von Sóllers Plantagen und dabei den großen Ausblick ganz hoch über Palmas Dächern und den Strand von Can Pere Antoni schweifen lassen. Die Atmosphäre ist ruhig, im Hintergrund spielt ein bisschen Musik. Wem es trotz Sonne zu kalt ist, setzt sich an einen Heizstrahler. Preise ab 20 Euro pro Person. Reservierung unter 971-720000. Montag bis Sonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr. Nakar Hotel Wer ein ruhiges Umfeld für verzichtbar hält und mehr Lust hat, bei DJ-Musik samt Weitblick über Palma und das Meer ein lokales Publikum im Alter ab 40 Jahren zu erleben, der geht sonntags ins Nakar Hotel in der Avenida Jaime III zum reichhaltigen Brunchbuffet. Hinter einer Fensterwand hat der Gast Sicht über die Altstadt und die Kathedrale. Ist es warm genug, werden die Fenster geöffnet und der Gast fühlt sich wie auf einer Freiluftterrasse. Empfehlung: warmes Brötchen mit Pulled Pork und Kohl. Jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr, 30 Euro pro Person. Reservierung unter Tel. 971-720223.