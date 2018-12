Falsche Gas-Kontrolleure verärgern Calvià-Bewohner

Auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca sind in den vergangenen Tagen falsche Gas-Kontrolleure unterwegs gewesen. Besonders im Dorf Calvià und in Palmanova seien diese aufgetaucht, meldete am Mittwoch die Lokalpolizei.

In einem Fall floh ein Verdächtiger den Angaben zufolge unlängst in einem grauen Peugeot 208 vor verärgerten Einwohnern. Diese und andere Menschen verständigten die Polizei, weil sich die angeblichen Kontrolleure nicht in Uniform und ohne Ausweispapiere gezeigt hätten.

Polizisten überwachen nunmehr die Gegend, um falsche Gaskontrolleure ausfindig zu machen.