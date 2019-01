TV-Tipp: Ein Sommer in Salamanca

Am Sonntag, 27. Januar, zeigt das ZDF um 20.15 Uhr in seiner „Herzkino”-Reihe den Film „Ein Sommer in Salamanca”, der im vergangenen Sommer in Salamanca (Autonome Region Kastilien-León) und Umgebung gedreht wurde.

Unterschiedlicher als Rike (Susan Hoecke) und Nicola (Patricia Aulitzky) können Schwestern kaum sein. Auch deshalb machen sie einmal im Jahr zusammen Urlaub und überraschen die andere jeweils mit einem exotischen Reiseziel.

In diesem Sommer ist Nicola dran. Rike ist begeistert, als sie zusammen auf der herrlichen Plaza Mayor in Salamanca ankommen. All ihre Träume scheinen in Erfüllung zu gehen, aber auf Nicola ist Verlass: Auch diesmal wird es wieder ein Urlaub voller Überraschungen.

Die erste Aufregung gibt es schon während der Anreise: Zu Rikes großem Ärger hat Nicola einen Volunteering-Urlaub am Jakobsweg gebucht. Zwei Wochen sollen sie mit anderen Freiwilligen in einer kleinen Herberge mit Selbstverpflegung wohnen und einen vergessenen Pfad zu einer Quelle abseits des offiziellen Pilgerweges wieder begehbar machen.

Voller Körpereinsatz und schweißtreibende Arbeit statt Sterne-Hotel und Wellness: Rike ist nahe daran, alles hinzuschmeißen – diesmal hat es Nicola wirklich übertrieben. Doch dann kommt es anders.