Autobahn um Palma nachts bis Freitag teilweise gesperrt

Wer bis Freitag (29.3.) nachts unterwegs ist, sollte die Ringautobahn um Palma de Mallorca tunlichst meiden: Ein Teilstück zwischen der Kreuzung mit der Llucmajor-Autobahn und der Ausfahrt zum Vorort Pont d'Inca wird wegen Bauarbeiten zwischen 22 und 7 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Vor allem im Berufsverkehr am Morgen und am Abend in der Woche bilden sich auf der "circunvalación" immer wieder lange Staus.