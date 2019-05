Stelldichein beim Schneckenessen auf Mallorca

So gut besucht wie am Sonntag war das große Schneckenfest in Sant Jordi noch selten. Tausende von Gästen kamen in den Vorort von Palma de Mallorca, der sich hinter dem Airport befindet.

Im Mittelpunkt stand dabei die Kulinarik, denn im Frühling haben viele Mallorquiner ein Faible für Schneckengerichte in allen Variationen. Serviert wurden sie von Anbietern wie "La Caracolera" (Binissalem), "Caragols de Muro" (Muro), "Caragol Bover" (Sa Pobla), "Caracollissim" (Es Pillarí), "Can Quirante" oder "Colla Caragolera", die beide vor Ort in Sant Jordi ansässig sind.

Zum Höhepunkt des Wochenendes gab es am Sonntagmittag eine riesige Ensaimada-Teigschnecke. Palmas Bürgermeister Antoni Noguera und Inselratspräsident Miquel Ensenyat gaben den Startschuss für die Feria. Das Schnecken-Festival fand bereits zum 19. Mal statt.