TV-Tipp: Spaniens große Flüsse auf der Mattscheibe

Im Cineciutat in Palma läuft die Komödie „Der Junge muss an die frische Luft” nach der Biografie des Komikers Hape Kerkeling in der deutschen Originalversion. Julius Weckauf spielt den jungen Hape Kerkeling, Ursula Werner ist als Oma Bertha und Rudolf Kowalski als Opa Hermann zu sehen.