Geldstrafen für die Roller-Rüpel

Der Ellenbogen-Stoß in die Nierengegend wird spürbar, als der dafür Verantwortliche schon längst weit weg ist. Aus der Ferne ist wenig später zu erkennen, wie schnell sich der Mann auf dem E-Scooter auf dem Bürgersteig durch die Menschen schlängelt. Die Flüche der von ihm touchierten Passanten scheinen ihm völlig egal zu sein.

So wie es unlängst dem Verfasser dieser Zeilen passiert war, geht es in Palma fast permanent zu. Der Boom der für nicht allzu viel Geld erwerbbaren Elektromobile brachte es mit sich, dass das Miteinander auf den Straßen erheblich rüpeliger wurde, zumal auch noch etliche vor allem junge und wilde Skateboard-Nutzer hinzukommen.

Kein Wunder, dass die Stadt Scooter-Sünder seit Anfang November rigoros mit Bußgeldern belangen will. „Es hat viele Fußgängerbeschwerden gegeben”, so Ángel García, Sprecher der Lokalpolizei, gegenüber MM. Wer gegen ein bereits vor einigen Monaten per Dekret verabschiedetes Regelwerk verstößt, muss denn auch, wenn er von einem Polizisten gestoppt wird, 40 Euro blechen. Die Strafe wird auf die Hälfte reduziert, wenn er sofort zahlt.

Ein Knöllchen kann zum Beispiel drohen, wenn man sich mit dem Gefährt auf einem Bürgersteig oder in einem Park bewegt. Das ist nämlich verboten. Es ist außerdem vorgeschrieben, dass so ein Scooter oder Roller mit einer Klingel, Bremsen und Lichtern ausgerüstet ist. Es besteht zwar keine Helmpflicht, der Kopfschutz wird aber dringend empfohlen. Kopfhörer sind untersagt, die Benutzung des Handys beim Fahren ebenfalls. Jugendliche unter 15 Jahren dürfen diese Fahrzeuge nicht benutzen.

Die Fahrer haben sich an bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten: Auf Fahrradwegen sind höchstens 15 Stundenkilometer erlaubt, befinden sich diese auf Straßen, gilt ein Limit von 20. Nur in einer Tempo-30-Zone kann die Straße benutzt werden, hier sind maximal 30 Stundenkilometer zulässig. Selbstredend gilt auch für Scooter-Steuerer ein Alkohol- sowie Drogenverbot.

Ungeachtet dessen wird auch mit den neuen Regeln kaum vermieden werden können, dass es zu Unfällen kommt. Erst am 18. September überrollte ein Auto im Zentrum von Palma auf der wohlbekannten Arxiduc-Straße einen Scooter. Dessen Fahrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bleibt abzuwarten, ob das neue Regelwerk die Scooter-Nutzer diszipliniert und rüpelige Ellenbogen-Stöße in die Nierengegend oder sonst wohin weniger werden.

(aus MM 44/2019)