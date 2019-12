2,4 Milliarden im Jackpot von Spaniens Weihnachtslotterie

Auch dieses Jahr geht in Spanien am 22. Dezember wieder die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie über die Bühne. Speziell dafür geschulte Kinder ziehen dann im Teatro Real in Madrid aus archaischen Käfigen Kügelchen mit den Zahlen. Insgesamt liegen diesmal rund 2,4 Milliarden Euro im Jackpot. Der Hauptpreis „El Gordo“ bedeutet „Der Dicke“ und beschreibt die hohen Gewinnsummen, die ausgespielt werden.

In Spanien ist es üblich, die Lose für die spanische Weihnachtslotterie in Verkaufsstellen im ganzen Land zu kaufen. Da „El Gordo“ längst über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt geworden ist, werden Wettscheine international im Internet von verschiedenen Anbietern verkauft.

Will man etwaige unseriöse Anbieter im Internet umgehen, bleibt einem nur eine Möglichkeit: Lose für „El Gordo“ an einer Lottoannahmestelle in Spanien zu kaufen. Dabei ist es nicht relevant, ob man Spanier ist oder nicht. Um eine Reise nach Spanien kommt man also kaum herum, außer man hat Bekannte oder Verwandte, die die Lose für „El Gordo“ für einen kaufen können. (it)