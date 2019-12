Und noch ein Selfie!

Nirgends wurde und wird so oft in die Kamera gelächelt und werden Selfies geschossen wie am hellerleuchteten Passeig del Born in Palma. Die Flaniermeile mit der Festtagsbeleuchtung ist zum beliebtesten Foto-Shoot-Ort Palmas geworden. Hier, vor weihnachtlich-festlicher Kulisse machen Familien, Paare und Freundesgruppen ihre Erinnerungsbilder.

Das gute Wetter der letzten Wochen und die vielen Lichter, vor allem nach Dämmerungsbeginn, haben zu den spontanen Schnappschüssen eingeladen. Nicht nur bei Einheimischen ist ein abendlicher Spaziergang auf der beliebten Fußgängerzone ein "Muss", inklusive Selfie. Auch bei Touristen ist die Edel-Meile ein beliebter Ort für das obligatorische Weihnachtsbild. (dk)