Palma entfernt fast 2000 Graffitis in einem halben Jahr

Mitarbeiter der Stadt Palma de Mallorca kommen bei der Beseitigung von Schmierereien voran. In den vergangenen sechs Monaten habe man genau 1918 dieser Graffitis entfernt, so die Kommune am Donnerstag. Man habe sich auf Spielplätze, Parks und Wände konzentriert.

Die Stadt-Mitarbeiter waren unter anderem auf der Plaza Paris, der Plaza Bisbe Berenguer Palou, auf der Fábrica-Fußgängerzone, auf der Plaza Gomila und auf der Plaza Major unterwegs.

Schmierereien sind seit Jahren ein großes Problem in Palma, was auch Urlauber nervt. Die 2015 regierenden linken Parteien gingen bislang nur zögerlich gegen diese Plage und deren Urheber vor. (it)