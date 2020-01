Sturmtief zerstört Rosette der Kirche von Sa Pobla

Das Sturmtief "Gloria" hat in der Nacht zum Dienstag die Rosette der Hauptkirche von Sa Pobla zerstört. Wie die Diözese Mallorca am Dienstag mitteilte, fiel das Objekt aus seiner Fassung auf Stühle am Boden. Jetzt werde ein Restaurierungs-Plan erarbeitet.

Es wurde verboten, die verstreut herumliegenden Rosettenstücke zu berühren.

Das Sturmtief fiel im Norden der Insel heftiger als anderswo aus. Der Wind wehte dort erheblich stärker. (it)