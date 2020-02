Balearen-Parlament winkt "Antisauf-Gesetz" durch

Das Balearen-Parlament hat am Dienstag das Gesetz gegen Alkoholexzesse mit den Stimmen sämtlicher Parteien mit Ausnahme der rechtspopulistischen Vox-Fraktion verabschiedet.

Kern des Gesetzes, das zunächst an der Playa de Palma und in Magaluf sowie in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza gilt, ist ein komplettes Verbot von Angeboten wie "Happy Hour", "2 für 1" oder "All you can Drink".

Ebenfalls limitiert wird der Ausschank von Alkohol im Rahmen von All-Inclusive-Reisen. Hotels dürfen demnach nur noch maximal drei alkoholische Getränke por Person zu jeder Hauptmahlzeit, also zum Mittag- beziehungsweise Abendessen anbieten. Auch gegen sogenannte Balconing-Touristen muss viel härter vorgegangen werden.

Die Rechtspopulisten von Vox begründeten ihr Nein unter anderem mit dem angeblichen Verlust von Arbeitsplätzen in den betroffenen Ferienorten. (it)