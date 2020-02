Zwölfjährige in Inca von Zug angefahren

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Inca von einem Zug erfasst worden, nachdem es mit seinem Fahrrad in den Gleisen steckengeblieben war. Dabei wurde das Mädchen am Kopf verletzt.

Das Kind wurde noch vor Ort medizinisch behandelt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf dem Camí de Coanegra in Höhe der Bodegas Macià Batle in Santa María.

Der Zugverkehr ist nach dem Unfall weiterhin verspätet.