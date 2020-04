Sollen Parkplätze der Außenbestuhlung bei Terrassen weichen?

Möglicherweise können die Terrassen der Bars, Cafés und Restaurants in Palma de Mallorca vorübergehend erweitert werden, und zwar um die Fläche der Parkplätze, die unmittelbar daran angrenzen, so die Information von der Stadt Palma. Diese Option verbessere die Situation angesichts der Coronakrise und der geforderten Abstandsregeln. Auch dürfe in der ersten Lockerungsphase nur ein Drittel der Sitzplätze in den Außenbereichen belegt werden.

Man wolle keinen Rückschritt bezüglich des erst kürzlich erweiterten öffentlichen Raums so Stadtrat Alberto Jarabo – Lokale mit Außenbereich waren erst vor kurzem dazu aufgefordert worden, fest installierte Terrassenüberdachungen zu entfernen, um der Bevölkerung mehr Raum zu geben. Gleichzeitig sei es jetzt wichtig, Betreibern von Lokalen Möglichkeiten des Erwerbs zuzusichern.

Jarabo kommentierte, dass bei einer Vergrößerung der Terrassenfläche automatisch auch eine Erweiterung des Raumes für die Fußgänger erfolgen müsse – auch um die Abstandsregeln einhalten zu können und Menschen mit eingeschränkter Mobilität entgegenzukommen.

Zurzeit werde die Möglichkeit geprüft, inwiefern Parkplätze vorübergehend genutzt werden könnten. Es werde ebenfalls erwogen, Fahrbahnen zu „streichen“ und diese stattdessen für die Außenbereiche der Gastronomie zu nutzen.

Gleichzeitig bringe dies Engpässe beim Parken, denn gerade jetzt fordere man die Leute verstärkt auf, mit dem eigenen Fahrzeug zu fahren, statt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu verringern.

Vorsitzende von Nachbarschaftsvereinigungen lehnen den Vorschlag der Terrassenerweiterung ab. Diese Forderung sei absurd, wenig solidarisch und vor allem egoistisch, so Joan Forteza der Vereinigung „Veïns de Palma“. Er vermutet hinter dieser Forderung, dass die Regelung dauerhaft gelten werde, auch wenn die Bestimmungen der Abstandsregeln wieder aufgehoben seien. Sie fordern stattdessen, dass mit jeder Lizenz für die Terrassenbetreibung genau dokumentiert werde, wie viele Tische und Stühle dort erlaubt seien. (dk)