Mallorca zeigt sich frühlingshaft regnerisch

Der Tag hat sonnig begonnen, ist aber schnell in eine graue Wolkendecke mit Regen übergegangen. Die Höchsttemperaturen in Palma steigen tagsüber auf maximal 20 Grad, nachts wird es wieder relativ frisch, mit 12 Grad Celsius. Es kann in der Region des Tramuntana-Gebirges zu starken Regenfällen und Windböen kommen.

Auch am Beginn des Wochenendes bleibt es regnerisch mit Wind aus Nord-Nord-Ost. Die Temperaturen tagsüber steigen auf 22 Grad am Freitag und 24 am Samstag. Am Sonntag regnet es vormittags vereinzelt, es klart aber gegen Mittag zunehmend auf. Die Sonne zeigt sich hin und wieder. Die Temperaturen steigen weiterhin leicht an und erreichen am Sonntag die 25 Gradmarke. (dk)