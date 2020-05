Mallorca, Menorca und Ibiza: Grünes Licht für Phase 2

Die drei Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza dürfen am kommenden Montag, 25. Mai, von Phase 1 des spanischen Corona-Exits in Phase 2 hinüberwechseln. Das hat die spanische Zentralregierung in Madrid am Freitag bestätigt. Formentera befindet sich als "Pionier-Insel" bereits seit einer Woche in dieser Phase.

"Mein Dank gilt allen Mitarbeitern des Gesundheitswesens und allen Balearen-Bürgern. Das ist eine tolle Nachricht, die uns dazu ermutigen muss, mit voller Kraft weiterzuarbeiten", twitterte Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol (PSOE).

