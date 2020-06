TV-Tipp: Ibiza, da will ich hin!

Nach Ibiza gezogen hat es Moderator Michael Friemel. Was er dort erlebte, kann man am Freitag, 12. Juni, um 10.05 Uhr im HR sehen – „Ibiza, da will ich hin!”

Ibiza, das ist die Partyinsel mit riesigen Discos und lauter Technomusik am überfüllten Strand. So zumindest das immer noch gängige Klischee. Das interessiert Friemel aber weniger. Er will das andere Ibiza erkunden; die ruhigen Seiten. Deshalb ist er in der Nebensaison gekommen, im April, wenn viele große Hotels noch geschlossen sind und es auch noch keine Direktflüge aus Deutschland gibt.