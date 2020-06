Mallorca und das Coronavirus: Update vom 19. Juni

Auf Mallorca drehte sich am Freitag alles um den sich verstärkenden Tourismus und die Zeit in der am Sonntag beginnenden "neuen Normalität".

Die Vorschriften auf Mallorca in der "neuen Normalität"

Die Regionalregierung der Balearen hat am Freitag präzisiert, wie sich die Bürger beim Eintritt in die sogenannte "neue Normalität" jenseits des Alarmzustandes zu verhalten haben. Vorgeschrieben ist unter anderem das Tragen von Masken bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die in Innenräumen abgehalten werden. Wenn die Distanz von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, ist sie auch draußen Pflicht.

Mehr Hotels als erwartet öffnen im Sommer an der Playa de Palma

Jetzt ist klar, wie viele Hotels an der bei Deutschen beliebten Playa de Palma auf Mallorca in diesem Sommer aufmachen. Nach Angaben des zuständigen Hotelierverbandes vom Donnerstag handelt es sich um 52 Häuser. Das sind 47 Prozent, mehr als noch vor Wochen erwartet. In dem Urlauberareal gibt es derzeit insgesamt 112 Hotels.

Temperatur wird in Spanien-Airports mit Geheimkameras gemessen

In den spanischen Flughäfen, also auch im Son-Sant-Joan-Airport auf Mallorca, soll die Körpertemperatur der Passagiere ab dem kommenden Sonntag, wenn die Reisefreiheit wieder hergestellt ist, mit verdeckten Kameras gemessen werden. Dies ist eine der Maßnahmen, über die Maurici Lucena, der Chef der Betreibergesellschaft Aena, am Donnerstag auf einem Expertentreffen berichtete.

Nachtclubs auf Mallorca für bis zu 300 Personen öffnen wieder

Ab kommenden Montag, dem Beginn der „Neuen Normalität“, sollen auch wieder Clubs oder Discotheken mit bis zu 300 Menschen öffnen. Dies wurde am Donnerstag, 18.6., in einer Sitzung zwischen dem Tourismusdirektor der Balearen, Iago Negueruela und Vertretern der Balearischen Vereinigung der Nachtclubs und -lokalitäten (ABONE) besprochen. Davon ausgeschlossen sind Großraumdiscos wie sie an der Playa de Palma, Magaluf und auf Ibiza in Sant Antoni anzutreffen sind.

Reiseunternehmen laden zum Touristik-Gipfel nach Mallorca

Mehrere große Reiseunternehmen, darunter die Fluggesellschaft Condor, die mallorquinische Hotelgruppe Iberostar sowie der Reisekonzern DER-Touristik laden am kommenden Sonntag zum großen Tourismusgipfel an die Playa de Palma. Die Veranstaltung trägt den Namen "So startet die Touristik neu in die Saison".

Der Sommer auf Mallorca wird heißer als in den vergangenen Jahren

Der Sommer wird auf Mallorca und den Nachbarinseln heißer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Das kündigte am Freitag die Regionalchefin des Wetterdienstes Aemet, María José Guerrero, in Palma zum anstehenden Wechsel der Jahreszeit an. Außerdem werde es weniger Niederschläge als durchschnittlich üblich geben. Auch mit Hitzewellen müsse gerechnet werden.