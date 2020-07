114 Sanktionen für Nachtclubbesitzer

Seitdem die Polizei auf Mallorca und den Nachbarinseln das Nachtleben unter die Lupe nimmt, hat sie bei 204 Kontrollenmaßnahmen 114 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaregeln verhängt.

Allein am vergangenen Wochenende wurden 44 Anzeigen gegen Bars und Kneipen aufgenommen, 37 davon auf Mallorca, genauer gesagt am Paseo Marítimo, in Arenal, Bunyola, Andratx und Alcúdia. Gleichzeitig verzeichnete die Polizei 51 Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Raum und kontrollierte 188 Personen bei 15 Trinkgelagen in der Inselhauptstadt.

Die verschärfte Maskenfplicht trat am 20. Juli in Kraft, seitdem wurden gegen 172 Personene Geldbußen verhängt.Je nach Schwere des Verstoßes werden 25, 50 odr 100 Euro fällig.