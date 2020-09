Aufzug stürzt im Zentrum von Palma de Mallorca mehrere Stockwerke in die Tiefe

Ein Aufzug ist in einem Gebäude in Palmas Zentrum mehrere Stockwerke nach unten gestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Berenguer de Tornamira, nahe des Paseo de Mallorca. Die vier Insassen wurden dabei verletzt und befinden sich im Krankenhaus Son Espases.

Die beiden Männer und zwei Frauen erlitten Prellungen und Stauchungen durch den Aufprall an der Wirbelsäule, eine Person klagte über Atembeschwerden durch den Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr am vergangenen Sonntag (6.9.). Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr von Palma und die Lokalpolizei kamen ebenfalls zum Unfallort. (dk)