Kontokorrektur: „Niemand soll hungern: Diese Initiativen helfen“

In den Text „Niemand soll hungern: Diese Initiativen helfen“ aus der aktuellen MM-Ausgabe vom 1. Oktober hat sich leider ein Fehler eingeschlichen.

Die Initiative des Lions Club „Comida para todos“, die Lebensmittel aus den Lidl-Märkten auf Mallorca einsammelt und anschließend an Hilfsorganisationen weiterverteilt, wird seit zehn Jahren vom Club in Palma und nicht vom Club in Calvià verantwortet.

Wer das Projekt mit einer Spende unterstützen will, kann dies also unter folgenden korrigierten Kontoangaben tun: Lions Club Palma, Caixa, ES62 2100 4379 6302 0005 0026.