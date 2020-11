Blaue Krebse dürfen jetzt auf Mallorca aus Spaß gefischt werden

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln sowie der Inselrat haben offiziell grünes Licht für den Fang von mittlerweile in größerer Zahl hier lebender blauer Krebse gegeben. Zwölf Gebiete wurden ausgewiesen. Bei den Krebsen handelt es sich um invasive Tiere.

Angler müssen sich eine Lizenz besorgen. Es ist auch vorgeschrieben, die Krebse mit einer bestimmten Klemme aus dem Wasser zu holen. Geangelt werden dürfen die Tiere nur für den Eigenverbrauch. Ihre Zahl muss den Behörden innerhalb von 30 Tagen genannt werden.

Der "Callinectes sapidus", wie der blaue Krebs mit wissenschaftlichem Namen heißt, vermehrte sich in den vergangenen Jahren vor allem in Gewässern der Gemeinden Santa Margalida, Pollença, Alcúdia, Capdepera, llucmajor, Manacor und Muro vermehrt. Hinzu kommt die Bucht von Palma. (it)