Unbekannte Drogen auf Mallorca im Umlauf

Zwei unbekannte Drogensubstanzen mit möglicherweise gefährlichen Folgen sind auf Mallorca im Umlauf. Davor haben Mitarbeiter von Energy Control, eine zu der Nicht-Regierungsorganisation Asociación, Bienestar y Desarrollo (ABD) gehörenden Einheit, gewarnt. ABD setzt sich für die Gesundheit und den Schutz von sozial schwachen Menschen ein.

Die neue Substanz werde als LSD verkauft, die Bestandteile seien aber unbekannt. Die Droge beinhalte 25-NBOH und 25 B-NBOH, Derivate der halluzinogenen Designerdroge 2C-B. Üblicherweise wird in Spanien, wenn neue Substanzen auf dem Markt entdeckt werden, diese Information an ein Drogenfrüherkennungssystem (SEAT) weitergeleitet. Auch über die Sozialen Netzwerke werde aufgeklärt und vor möglichen Gefahren gewarnt.

Solange über neue Drogen noch wenig bekannt ist, wird üblicherwiese präventiv vorgegangen. Vor der Pandemie war Energy Control oft im Nachtleben unterwegs, klärte direkt vor Ort auf und nahm Analysen vor. Zurzeit ist dies nicht möglich, sie bieten aber einen wöchentlichen Beratungs- und Analyseservice in ihrer Niederlassung in Palma an. Dorthin können sich Betroffene wenden, bevor sie eine Droge konsumieren oder bereits konsumiert haben, und Zweifel an der Sicherheit haben. (dk)