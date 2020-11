Das ist der härteste Polizei-Trupp auf Mallorca

Der härteste Polizeitrupp auf Mallorca, die Elite-Einheit "Usecic", hat Reportern der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Einblick in ihr Wirken gewährt. Die Gruppe besteht aus 45 unter anderem für den Antiterrorkampf ausgebildeten Spezialisten, die im Guardia-Civil-Hauptquartier an der Azaña-Straße in Palma einkaserniert sind.

Ein Leutnant, dessen Name nicht genannt werden darf, steht der "Usecic" vor, sein Vize ist ein erfahrener Mann, der mehrfach im Ausland, darunter in Afghanistan, Dienst getan hatte.

Die Ausrüstung des Trupps ist erlesen: Schusssichere Westen, Spezialhandschuhe, Beretta-92-F-Pistolen und Heckler-und-Koch G36-Sturmgewehre stehen den Einsatzkräften zur Verfügung. Mit einem 14,5 Kilogramm schweren Rammbock können sie auch Stahltüren aufbekommen.

Das Team ist 24 Stunden einsatzbereit und abrufbar und verfügt über elf Fahrzeuge. Es handelt sich vor allem um geländegängige Wagen vom Typ Nissan Pathfinder. Zu den Aufgaben der Einheit gehört, Menschenmengen zu beobachten, Verkehrskontrollen durchzuführen und Gebäude zu stürmen. Paarweise rücken sie niemals aus, sondern immer in größeren Gruppen. Nach eigenen Angaben waren sie bereits hundertmal in diesem Jahr im Einsatz.

Die "Usecic"-Einheit ist am ehesten mit KSK-Trupps in Deutschland vergleichbar. (it)