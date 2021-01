Escorca auf Mallorca will Straßen bei Überfüllung sperren lassen

Der Bürgermeister von Escorca im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca, Antoni Solivellas, hat angekündigt, dass das Rathaus die Zufahrten ins Bergland sperren will, sollte es erneut zu Verkehrschaos kommen.

Hunderte von Autofahrern machten sich am Wochenende auf den Weg ins Tramuntana-Gebirge, um den ersten Schneefall des Jahres zu sehen. Nach Angaben Solivellas' ist das nicht das erste Mal, dass es bei Schneefall zu hohem Verkehrsaufkommen in der Serra kommt. Bereits in den vergangenen Jahren mussten Straßenabschnitte und Zufahrten wegen den Witterungsverhältnissen immer wieder gesperrt werden.

Auch der Bürgermeister von Selva, Joan Rotger, fordert nun beim balearischen Ministerium für öffentliche Verwaltung ein Protokoll an, um in Zukunft einen Verkehrskollaps wie am vergangenen Wochenende zu vermeiden. (cg)