Neue Überlandbusse auf Mallorca offiziell eingeweiht

Auf Mallorca hat die Balearen-Präsidentin Francina Armengol am Donnerstag offiziell die neuen Überlandbusse des Verkehrsbetriebes TIB eingeweiht. Dabei erklärte Armengol in Begleitung des balearischen Verkehrsministers Marc Pons alle Einzelheiten der in Betrieb genommene Busse.

Laut Pons befindet sich die Insel mit der Erweiterung des Fuhrparks nun EU-weit unter den "Top Ten", was die Umweltfreundlichkeit angeht. Rund 198 von den 223 neuen Bussen fahren mit Erdgas. Weitere 18 Fahrzeuge werden elekrisch betrieben. Einige sind aber weiterhin mit Diesel unterwegs.



Alle Busse sind behindertengerecht ausgestatten und haben genug Stauraum für Gepäck und Fahrräder. Ebenfalls wird ein neues Tarifsystem eingeführt. Eine aufgeladene Karte muss beim Ein- und Aussteigen gescannt werden. So lassen sich mehrere Fahrten mit Bus oder Zug kombinieren, die dann trotz Umsteigen als einzige Fahrt gelten.

Einige Linien werden auch häufiger befahren. Das jährliche Gesamtangebot wird im Vergleich zu 2019 zwischen 36 und 50 Prozent ausgebaut. In einigen Gebieten wie etwa im Tramuntana-Gebirge wird in Zukunft auch der Sommerfahrplan länger gültig sein. In der ersten Januarwoche befanden sich die Busse noch in der Testphase. (cg)