TV-Tipp: Die Wiege der Gazpacho entdecken

Reisen, Einladungen und unterschiedliche Geschichten – in jeder Ausgabe der Kulturreihe „Stadt Land Kunst” besucht Linda Lorin Orte, die große Künstler und Künstlerinnen inspiriert oder die ihre Werke beeinflusst haben.

In einer neuen Folge ruft unter anderem Charos Gazpacho nach Andalusien. In Sevilla lädt Charo in ihre Küche ein und bereitet einen Klassiker der spanischen Esskultur zu – eine Suppe, die so gar nichts mit Winter zu tun hat und sich eher für heiße, sonnige Tage eignet: die andalusische Gazpacho.

Außerdem gibt es Eindrücke aus Venedig (Tintorettos helldunkles Reich) und von Barbados (Der Wind der Revolte). Zudem geht es um Roscoff: Eine Zwiebel reist um die Welt.

Arte strahlt die Folge am Dienstag, 19. Januar, ab 13 Uhr und am Mittwoch, 20. Januar, ab 8.40 Uhr aus.