Stadt Manacor auf Mallorca mit 326.000 Euro unterstützt

Die zweitgrößte Stadt auf Mallorca, Manacor, erhielt für die Rettung von Geschäften und Restaurants bereits 326.000 Euro. Das hat das Rathaus der Stadt nun bekanntgegeben. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu mildern.

Insgesamt 169.400 Euro wurden bereits für 61 Geschäfte und Dienstleistungen im Rahmen der ersten städtischen Gutscheinaktion bezahlt. Diese wurde am 14. Dezember gestartet und endete am 31. Dezember. Des Weiteren sind 155.800 Euro an rund 70 Bars und Restaurants, die von der Krise betroffen sind, ausgehändigt worden.

Vom 5. Januar bis zum 31. läuft die zweite Aktion der Verbrauchergutscheine. Jeder Bürger der Stadt über 18 Jahre erhält je zwei Gutscheine im Wert von 10 Euro, die er in einem der teilnehmenden Geschäfte ausgeben kann. (cg)