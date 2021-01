16 Personen auf Mallorca müssen mit Bußgeld rechnen

Nach der zweiten großangelegten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf Mallorca, müssen nun 16 Personen mit Geldstrafen in Höhe von insgesamt 57.000 Euro rechnen. Das hat die balearische Regierungsdelegation nun bekanntgegeben. Es werden mehrere Disziplinarverfahren wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Verstoß gegen die Verkehrsregeln eingeleitet.

Am vergangenen Freitag hatten in der Inselhauptstadt, trotz des Sturmtiefs "Hortensia" und starken Regens, rund 1000 Menschen zu Fuß und 850 Fahrzeuge an der Demonstration der Gastronomiebranche teilgenommen. Auch bei der zweiten Kundgebung in Palma wurde gegen die aktuelle Schließung von Restaurants und Bars protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Regierungsgebäude der Balearen-Regierung und forderten unter anderem den Rücktritt der Balearen-Präsidentin Francina Armengol.

Vorab wurde lediglich die motorisierte Kundgebung von der spanischen Zentralregierung genehmigt, nicht aber der Fußmarsch. Bereits eine Woche zuvor, hatten Mitarbeiter des Gastronomiesektors und Barbesitzer zur ersten Demonstration aufgerufen. Dabei nahmen 4000 Personen teil. (cg)