Massenimpfungen auf Mallorca geplant

Das balearische Gesundheitsministerium auf Mallorca hat am Donnerstag in einer Pressekonferenz Einzelheiten zum Impfplan vorgestellt. Nach Angaben der Gesundheitsministerin Patricia Gómez, solle so schnell wie möglich mit Massenimpfungen begonnen werden.

Demnach sei geplant in Zukunft täglich 11.000 Dosen Impfstoff zu verabreichen. Um die Massenimpfungen durchführen zu können, müssen spezielle Räumlichkeiten eingerichtet werden, so Gómez.

Die Impfzentren sollen unter anderem in Palma, Inca und Manacor entstehen. Auch auf Ibiza, Formentera und Menorca ist pro Insel ein Zentrum vorgesehen.

Der Impfplan hänge aber auch von der Lieferung des Impfstoffes ab, so Gómez weiter. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Lieferungsverzögerungen. Seit dem 27. Dezember wird offiziell in Spanien und auf den Balearen mit dem Pfizer-Impfstoff gegen Covid-19 geimpft. (cg)