Mallorca-Safran soll bei der Behandlung von Covid-19 helfen

Der auch auf Mallorca wachsende Safran soll Covid-19-Beschwerden lindern. Eine Studie von Forschern am Montreal Heart Institute in Kanada hat in den letzten Tagen ergeben, dass ein Medikament, das zur Bekämpfung von Gicht eingesetzt wird, bei der Behandlung von COVID-19 enorm wirksam ist. Dabei handelt es sich um Colchicin, ein Mittel, das auch zur Behandlung von Arthritis und Leberzirrhose verschrieben wird.

Sein Hauptbestandteil ist wilder Safran. Dieser ist auf Mallorca und den übrigen Inseln weit verbreitet. Nach Angaben der Forscher des kanadischen Zentrums zeigt die Studie, dass der Einsatz von Colchicin die Schwere des Krankheitsverlaufs von Covid-19 lindert. So reduzierte Colchicin die Krankenhausaufenthalte von Covid-19 -Patienten um 25 Prozent und den Bedarf an mechanischer Beatmung um 50 Prozent. Ebenso wurden rund 44 Prozent weniger Todesfälle in Zusammenhang mit der Behandlung von Colchicin verzeichnet.

Die Studie, die unter den Namen "Colcorona" läuft, wurde bisher an 4.488 Patienten durchgeführt.(cg)