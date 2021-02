Wilde Prügelei wegen falschem Toten an Friedhof auf Mallorca

In der Gemeinde Marratxí auf Mallorca ist es Ende Januar zu einem kuriosen Vorfall gekommen. So sollen nach Angaben der Lokalpolizei mehrere Personen wegen eines angeblichen Toten in eine Schlägerei verwickelt worden sein.

Der Vorfall ereignete sich am 23. Januar. Gegen 20:10 Uhr soll eine Frau einem Bekannten über den Tod ihres Partners telefonisch informiert haben. Anschließend bat sie den Mann, ihr bei der Totenwache seelischen Beistand zu leisten. Der Bekannte willigte ein und gab ebenfalls einem befreundeten Paar Bescheid.

Am Friedhof angekommen, erschien die Frau mit dem angeblich verstorbenen Partner und einem weiteren Mann. Zwischen den beiden Parteien brach schließlich ein handfester Streit aus. Nach massiven verbalen Drohungen kam es letztendlich auch zu Handgreiflichkeiten, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Anschließend begann eine wilde Verfolgungsjagd per Auto bis zu Palmas Stadtviertel Son Ferriol.

Die Nationalpolizei nahm daraufhin drei Personen vorläufig fest. Sie müssen nun mit einem Verfahren wegen Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unbekannt. Nach ersten Ermittlungen gehe man aber von einem Eifersuchtsdrama aus. (cg)