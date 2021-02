Erste Prozessionsspinner auf Mallorca gesichtet

Auf Mallorca sind in den vergangenen Tagen die ersten Prozessionsspinnerraupen in diesem Jahr gesichtet worden. Nach Angaben von Residenten wurden die Tiere im Gebiet um Bendinat westlich von Palma aufgefunden.

Die Prozessionsspinnerraupen, auf Spanisch "Procesionarias", sind auf Mallorca besonders im Februar und März verbreitet. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Maßnahmen gegen die Tiere ergriffen. So wurden in vielen Gemeinden Duftfallen aufgestellt oder bereits im Oktober Pflanzenschutzmitteln gegen die Plage eingesetzt.

Die hauchdünnen Härchen des Schädlings enthalten ein Kontaktgift, das bei Berührungen mit der Haut zu unangenehmen allergischen Reaktionen führen kann. Von leichtem Juckreiz über Ausschlag und roten Quaddeln bis hin zu schweren, behandlungsbedürftigen Unverträglichkeiten kann sowohl bei Menschen auch als bei Tieren alles auftreten. (cg)