Son Bonet wird Wartungszentrum für Leichtflugzeuge auf Mallorca

Der alte Flughafen in der Gemeinde Marratxí auf Mallorca, Son Bonet, wird zum Wartungszentrum für Leichtflugzeuge auf den Balearen.

Die spanische Flugsicherheitsbehörde AESA hat dem balearischen Unternehmen Turmina SL die Genehmigung erteilt, in Son Bonet alle Arten von Wartungsarbeiten an Flugzeugen durchzuführen. Allerdings gilt das nur für Leichtflugzeuge, die nicht schwerer als 5700 Kilo sind. Bislang wurden in Son Bonet rund 90 Flugzeuge gewartet. Eine Zahl, die sich mit der neuen Genehmigung von nun an verdoppeln wird.

Die spanische Flughafenbehörde Aena will trotz der Corona-Krise die Infrastruktur des Flugplatzes Son Bonet optimieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Gleichzeitig wird die Flughafenbehörde im Rahmen ihres Plans, in erneuerbare Energien zu investieren, die größte Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Flugplatzes errichten. Ab 2026 sollen dann rund 40 Prozent des Energiebedarfs der Flughäfen Son Sant Joan in Palma und Son Bonet gedeckt werden. (cg)