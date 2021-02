Drei Verletzte bei Explosion in Mallorca-Dorf Algaida

In dem in der Mitte von Mallorca gelegenen Ort Algaida hat es am Dienstagabend eine Explosion in einer Wäscherei gegeben. Ersten Ermittlungen zufolge soll ausströmendes Gas die Ursache gewesen sein.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden drei Personen verletzt. Bei zwei der Opfer handelt es sich um eine Mutter mit Tochter, die im Augenblick der Explosion an der Wäscherei vorbeifuhren. Der dritte Verletzte ist ein 29-jähriger Mitarbeiter des Salons.

Durch die Wucht der Explosion wurde das Gebäude schwer beschädigt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. (cg)