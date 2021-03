Schule in Santanyí wegen Brand evakuiert

Aufgrund eines Brandes ist am Freitag das Institut in Santanyí auf Mallorca evakuiert worden. Der Vorfall ereignete sich während der Unterrichtszeit am Vormittag. Insgesamt 475 Schüler mussten das Gebäude vorläufig verlassen.

Demnach hatte sich Rauch gebildet und frühzeitig den Feueralarm ausgelöst. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Maschinenraum aus.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb unbeschädigt. (cg)