Jet2 rechnet mit Ansturm von Touristen auf Mallorca ab Juni

Das Reiseunternehmen Jet2 rechnet mit einem hohem Ansturm britischer Gäste auf Mallorca ab dem 2. Juni. Das hat nun die spanische Zeitung "Preferente" mitgeteilt. Das Unternehmen Jet2 besteht aus dem Reiseoperador Jet2Holidays und der Fluggesellschaft Jet2.

Nach Angaben des Konzerns sollen in den kommenden Monaten wieder verstärkt Reisen angeboten werden. Aufgrund der voranschreitenden Impfung in Großbritannien blickt der Präsident von Jet2, Steve Heapy, optimistisch in die Zukunft.

So werde für britische Bürger das internationale Reisen voraussichtlich ab dem 17. Mai bereits wieder möglich sein. Der Reiseveranstalter Jet2 hatte in der vergangenen Saison aufgrund der Corona-Krise monatelang keine Pauschalreisen angeboten. (cg)