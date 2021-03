40 Prozent der Corona-Toten auf Mallorca in diesem Jahr registriert

Auf Mallorca sind 40 Prozent der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie allein in diesem Jahr registriert worden. Insgesamt liegt die Zahl der Verstorbenen bei 779 Personen. Allein 309 Menschen sind in diesem Jahr an den Folgen der dritten Corona-Welle gestorben.

Die 14-Tage-Inzidenz der Fälle pro 100.000 Einwohner lag am Donnerstag auf den Balearen bei 48,8. Die Zahl der Patienten, die auf Mallorca mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, liegt bei 33. Auf den Intensivstationen befinden sich derzeit 17 Patienten. Nach Angaben der Corona-Ampel sind die Intensivbetten derzeit zu 12 Prozent belegt.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich auf den Balearen insgesamt 57.165 Menschen mit Covid-19 infiziert. (cg)